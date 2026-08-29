Adalet Bakanlığı'ndan personele psikolojik destek bürosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez teşkilatında ve adliyelerde görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla "İnsan Odaklı Gelişim Bürosu"nu faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik." bilgisini verdi.

Büroda görev yapan uzman psikologların, bireysel danışmanlıktan aile ve çift danışmanlığına, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar farklı alanlarda Türkiye genelindeki personele yüz yüze ve çevrim içi destek sunacağını belirten Gürlek, "Adalet teşkilatımıza özveriyle hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya, onların gelişimine ve çalışma hayatına değer katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA