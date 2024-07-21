İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Turizm cenneti Bodrum'daki fiyatlar yerliler kadar artık yabancı turistleri de isyan ettirmeye başladı. Sosyal medyada paylaşıma sokulan videoda, bir işletmenin humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL istediği görülürken, kruvasana ise 395 TL'lik fiyat etiketi yerleştirildiği görülüyor.
Bodrum'da son dönemde plaja giriş ücretlerinden yemeğe, tekne kiralama maliyetlerinden konaklama fiyatlarına kadar her şeyin astronomik olduğu görülüyor.
TURİSTLER DE PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ
Turizm cennetindeki bu pahalılık yerli turistler kadar Avrupa'dan gelen turistleri de isyan ettirmeye başlarken, rotalarını daha ucuz tatil imkanı sağlayan Yunan adalarına çevirmeye başladılar.
KRUVASAN 395 TL'DEN SATILIYOR
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video ise Bodrum'daki fiyatların fahişliğini gözler önüne serdi. Bir işletmede humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL, kruvasan içinse 395 TL istendiği görüldü.