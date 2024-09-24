İnşaatta Elektrik Çarpması: Mikser Operatörü Hayatını Kaybetti

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan mikser operatörü Ömer Alper (36), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Köyde özel firma tarafından yapımı süren inşaatta, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu mikser operatörü Ömer Alper, akıma kapıldı. Alper ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalede bulunulan Ömer Alper, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alper, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı inşaat firması yetkilileri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.