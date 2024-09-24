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İnşaatta Elektrik Çarpması: Mikser Operatörü Hayatını Kaybetti

İnşaatta Elektrik Çarpması: Mikser Operatörü Hayatını Kaybetti
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir inşaatta beton dökme sırasında elektrik tellerine temas eden pompa aksamı nedeniyle mikser operatörü Ömer Alper akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bazı inşaat firması yetkilileri gözaltına alındı.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan mikser operatörü Ömer Alper (36), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Köyde özel firma tarafından yapımı süren inşaatta, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu mikser operatörü Ömer Alper, akıma kapıldı. Alper ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalede bulunulan Ömer Alper, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alper, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı inşaat firması yetkilileri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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