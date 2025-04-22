İnşaatta Düşme: 55 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Aksaray'da çalıştığı inşaatta iskeleden düşen 55 yaşındaki Remzi Çar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AKSARAY'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip iskeleden düşen Remzi Çar (55), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Paşaçık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın zeminindeki dükkan bölümünde meydana geldi. Remzi Çar, iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Çar, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Çar'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel