İnşaatta asansör kazası; işçilerden biri düştü, diğeri demirlere tutundu

İnşaatta asansör kazası; işçilerden biri düştü, diğeri demirlere tutundu
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde asansör düştü.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde asansör düştü. Kazada Adem G. ağır yaralanırken, balkon demirlerine tutunan Adem K.'nin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan işçilerin bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 5'inci kattan yere çakıldı. Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralanırken, Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı. Asansörün düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak asılı kalan Adem K.'yi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Adem G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu arada Adem K.'nin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
