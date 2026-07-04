Manisa'da inşaattan düşen müteahhit öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 4. katından düşen 68 yaşındaki müteahhit Faruk Cengel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen müteahhit hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki şantiye alanına giren müteahhit Faruk Cengel (68), binanın 4. katından zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cengel, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan