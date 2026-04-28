İnşaat temel kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı

ERZURUM'da bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine takılan doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın artından gaz sızıntısı yapandı. Geniş bir alana yayılan gaz kokusu endişe yaratırken sızıntı, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mumcu Caddesi'ndeki bir inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı. Borudan tazyikli halde çıkan gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına doğal gaz dağıtım acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gazı sızıntısını engelledi.

Haber – Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
