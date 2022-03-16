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İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü inşaat firması sahibi Fırat Erkul (33), yaşamını yitirdi.

FIRAT, MALATYA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü inşaat firması sahibi Fırat Erkul (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Ankara-İzmir yolu Caferbey Mahallesi kavşağında meydana geldi. Salihli'den İzmir'e giden Fırat Erkul'un kullandığı 45 AAH 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Erkul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkul'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Erkul'un, ilçede faaliyet gösteren inşaat firmasının sahibi olduğu belirtildi.


İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Ankara, İnşaat, Fırat, Kaza, Güncel, Haberler

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