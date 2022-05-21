İnönü Üniversitesinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Tahran'da yapıldı - Haberler

İnönü Üniversitesinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Tahran'da yapıldı
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın başkenti Tahran'da İnönü Üniversitesinin, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) mihmandarlığında gerçekleştirildi.
İran'ın başkenti Tahran'da İnönü Üniversitesinin, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) mihmandarlığında gerçekleştirildi.
Türkiye saatiyle 12.00'de başlayan sınava 300'e yakın İranlı öğrenci katıldı. Yunus Emre Enstitüsünün bulunduğu sokakta sınav nedeniyle kalabalık oluştu.
Aileleriyle Tahran YEE'ye gelen öğrenciler, Türkiye'de okuma fırsatı elde etmek için sınav heyecanı yaşadı.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel