İnönü Üniversitesi'nde Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

İnönü Üniversitesi'nde, bir asistan doktorun darp edilmesinin ardından sağlık çalışanları protesto düzenleyerek saldırıyı kınadı. Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.

İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edildi.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi Plastik Cerrahi Polikliniği'nde görevli asistan doktor M.E.Y'nin darp edilmesi üzerine Başhekimlik önünde toplanan sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi.

Topluluk adına konuşan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanelerinde görevli hekime yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Karaaslan, "Görevi başında genç bir hekim olan kardeşimiz hiç hak etmediği şekilde bir şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddet bizi de çok derinden üzmüştür. Sağlık çalışanları fedakarca görev yaparken şiddetin muhatabı olmamalı. Bu olayı kınıyoruz, takipçisiyiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Güncel
