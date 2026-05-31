Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde Ankara'dan gelen M.B. ve S.E., dalgalar nedeniyle açığa sürüklenip boğulma tehlikesi yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'dan tatil için İnkumu tatil beldesine gelen M.B. isimli erkek ve S.E. isimli kadın, serinlemek için denize girdi. Saat 17.30 sıralarında dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen iki kişi, bağırarak yardım istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekipleri sevk edildi.
Deniz yüzeyinde yardım bekleyen M.B. ve S.E. dalgıçlar tarafından kurtarılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuna alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ambulans ile tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.