Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde Ankara'dan gelip denize giren M.B.(26) isimli erkek ve S.E. (22) isimli kadın boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'dan tatil için İnkumu tatil beldesine gelen M.B. isimli erkek ve S.E. isimli kadın, serinlemek için denize girdi. Saat 17.30 sıralarında dalgalar nedeniyle açığa sürüklenen iki kişi, bağırarak yardım istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekipleri sevk edildi.

Deniz yüzeyinde yardım bekleyen M.B. ve S.E. dalgıçlar tarafından kurtarılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuna alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ambulans ile tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

