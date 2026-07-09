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İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere konulan en popüler isim 3 yıl üst üste Muhammed oldu

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2025'te 5 bin 957 erkek bebeğe Muhammed ismi verilerek bu isim üst üste üçüncü kez en popüler erkek ismi oldu. Kızlarda ise Olivia 10 yıldır zirvede.

İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler'de 2025'in en popüler çocuk isimlerini açıkladı.

Açıklamada, 2025'te, bir önceki yıla oranla yüzde 4'lük artışla 5 bin 957 erkek bebeğin Muhammed adını aldığı belirtildi.

Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulanan açıklamada, erkek bebeklere verilen en popüler isimlerde ikinci sırada Noah, üçüncü sırada ise Leo olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 2025'te kız bebeklere 2 bin 386 ile en çok Olivia adı verildiği, bu ismin 10 yıl üst üste ilk sırada yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kız bebekler için en popüler ikinci ismin Lily olduğu belirtilen açıklamada, üçüncü sırada ise Amelia adının yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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