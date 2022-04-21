İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor - Haberler

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İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

AA - Hasan Esen - Güncel
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İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu.

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

AA / Hasan Esen - Güncel

Kramatorsk, Ukrayna, England, Rus, Güncel, Haberler

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