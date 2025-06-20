İngiltere Parlamentosu'ndan Tıbbi Yardımla Ölümü Yasallaştıran Oylama

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İngiltere Parlamentosu, 'tıbbi yardımla ölümü' yasallaştıran yasa tasarısını 314 oyla kabul etti. Tasarı, Lordlar Kamarası'na gönderilecek ve ardından Kral 3. Charles'ın onayı bekleniyor. Tasarı, acı çeken insanlara onur ve şefkat sağlamak amacıyla öneriliyor.

İngiltere Parlamentosunda yapılan oylamada, milletvekilleri "tıbbi yardımla ölümü" yasallaştıran yasa tasarısına destek verdi.

İngiltere Parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarasında, milletvekilleri İngiltere ve Galler'de "tıbbi yardımla ölümü" yasallaştıran yasa tasarısını oyladı. Oylamada, 314 milletvekili yasa tasarısını desteklerken 291 milletvekili karşı oy kullandı. Böylelikle, tasarı 23 oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Tasarı, bu aşamadan sonra İngiltere Parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarasına gönderilecek ve burada incelenecek. Lordlar Kamarasındaki değerlendirmede tasarıya ilişkin bazı küçük çaplı değişiklikler gündeme gelebilir ancak Lordlar Kamarasının tasarıya bütünüyle karşı çıkması beklenmiyor.

Söz konusu yasa tasarısının, Lordlar Kamarasının ardından Kral 3. Charles'ın onayıyla yasallaşması öngörülüyor.

Başbakan tasarının lehinde, ana muhalefet lideri ise karşı oy kullandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer tasarının lehinde oy kullanırken ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch karşı oy kullandı.

Yasa tasarısını destekleyenler, bunun acı çeken insanlara onur ve şefkat sağlayacağını savunurken karşı çıkanlar ise savunmasız insanların hayatlarına son vermeye zorlanabileceğinden endişe duyuyor.

Tasarının yasallaşmasıyla, İngiltere ve Galler'de zihinsel olarak yetkin, ölümcül hastalığı olan ve 6 ay veya daha az ömrü kalan yetişkinlere tıbbi yardımla yaşamlarına son verme hakkı verilecek.

Tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eylemi, hastanın ilgili sağlık otoritesinden aldığı destekle gerçekleştiriliyor.

"Ötenazide" hastanın ölümüne sebep verecek müdahale dışarıdan gerçekleştirilirken "tıbbi yardımla ölümde" bunu kişi doğrudan kendisi yapıyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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