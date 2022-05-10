İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı - Hazırlıklar sürüyor - Haberler

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı - Hazırlıklar sürüyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı(Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı(Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor.

Başkent Londra'nın en işlek caddelerinden Oxford Caddesi Birleşik Krallık bayrakları ve Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayraklarla süslendi.

AA / Bilal Acar - Güncel

Birleşik Krallık, England, Londra, Güncel, Haberler

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