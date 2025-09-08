İngiltere İçişleri Bakanı’ndan Göçmen İade Uyarısı

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, düzensiz göçmenleri geri almayı kabul etmeyen ve iş birliği yapmayan ülkelere vize verilmesini askıya alabilecekleri uyarısında bulundu.

Mahmood, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" ittifakı ülkelerinin içişleri bakanlarıyla başkent Londra'da yaptığı görüşme kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Mahmood, Beş Göz ittifakı ülkeleriyle sınırları korumak için yeni önlemler üzerinde anlaşacaklarını ve insan kaçakçılarına sert darbe indireceklerini ifade etti.

Göçmenlerin küçük teknelerle yaptığı geçişleri durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Mahmood, Beş Göz ittifakı ülkeleriyle de bu konuda iş birliği yapacaklarının altını çizdi.

Bakan Mahmood, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşbirliği yapmayan ülkeler için Beş Göz ülkeleri arasında nasıl daha koordineli bir eylemde bulunabileceğimizi tartışıyoruz. Bizim için bu, gelecekte vize kesintisi de dahil çeşitli önlemler almayı gerektirebilir. Şunu söylemek istiyorum, ülkelerin işbirliği yapmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz. Eğer vatandaşlarınızdan biri ülkemizde bulunma hakkına sahip değilse, onu geri almanız gerekir."

Bunun iktidardaki İşçi Partisinin bir süredir üzerinde çalıştığı konu olduğuna işaret eden Mahmood, sınırların korunması için güçlü yaklaşım sergilenmesi gerektiği konusunda net olduğunun altını çizdi.

Bakan Mahmood, "Bu, vatandaşlarını geri almayan ülkelere, yasalarımızın uygulanmamasını kabul etmeyeceğimizi söylemek anlamına geliyor. Onlar da işbirliği yapmak, masaya oturmak zorundalar. Vize kesintisi bunu sağlamanın yollarından biri." dedi.

İngiltere, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Irak, Nijerya, Bangladeş, Gürcistan, Somali, Sırbistan ve Cezayir gibi ülkelerle göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmalar imzalamıştı.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzda Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma da 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.