İngiltere'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi

Güncelleme:
İngiltere'de 2024 genel seçiminin ardından yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Seçmenler, belediye meclis üyeleri ve bazı belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. İşlemlerin ardından oy sayımına başlandı.

İngiltere'de belediye meclis üyeleri ile bazı belediye başkanlarının seçileceği, İskoçya ve Galler'de ise ulusal parlamentoların belirleneceği seçimler için 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde sandıklar 22.00'de (TSİ 00.00) kapandı.

İngiltere'de bazı yerel yönetimlerde sayım işlemleri oy verme işleminin son bulmasının ardından başladı.

Belediye başkanlığı seçimlerinde, oy sayım sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanması öngörülüyor.

Belediye başkanlığı seçimleri yapıldı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde toplam 5 bin 14 belediye meclis üyesi için seçim yapıldı. Bu kapsamda, başkent Londra'daki 32 belediye meclisinin tamamında tüm sandalyeler için oy verilirken, ülke genelinde çok sayıda ilçe, üniter ve kontluk meclisinde de seçim düzenlendi.

Ayrıca, 73 yerel yönetimde sandalyelerin tamamı yerine yarısı ya da üçte biri için seçim gerçekleştirildi.

Yerel seçimler kapsamında Londra'da Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford bölgelerinde belediye başkanlığı seçimleri de yapıldı.

İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için oy kullanıldı

İngiltere dışındaki seçimlerde ise İskoçya ve Galler'de seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

İskoçya'da 129 sandalyeli parlamentonun tamamı için seçim yapılırken, seçmenler biri seçim bölgesi, diğeri bölgesel liste olmak üzere iki ayrı oy kullandı.

Parlamentonun üye sayısının 60'tan 96'ya çıkarıldığı Galler'de de 16 yeni seçim bölgesinde temsilcileri belirlemek için oy verildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
