İngiltere'de Trende Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı

Huntingdon kentinde bir trende gerçekleşen bıçaklı saldırıda birçok kişi yaralandı. İngiltere Ulaştırma Polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Acil durum ekipleri bölgeye yönlendirildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını bildiren İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BTP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huntingdon'da çok sayıda kişinin bıçaklandığı olaya müdahale ediyoruz. Olay yerine, Cambridgeshire Polisi Teşkilatıyla birlikte memurlarımız sevk edildi. İki kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Huntingdon'ın güvenliğinden sorumlu Cambridgeshire Polisi de İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.39'da (TSİ 22.39) yaşanan olayda Huntingdon'daki tren içinde bulunan çok sayıda kişinin bıçaklandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketi de yaptığı açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi.

LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin doğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu East of England Ambulance Service de bölgeye çok sayıda ambulans, yoğun bakım ekibi, iki hava ambulansı gibi acil durum ekipleri yönlendirdiklerini ve çok sayıda kişiyi de hastanelere taşıdıklarını açıkladı.

Gavin isimli bir görgü tanığı, Sky News'e yaptığı açıklamada, bulunduğu vagona bir kişinin kanlar içinde girdiğini ve "Bıçakları var, bıçaklandım." dediğini aktardı.

"Şüphelilerden kaçmak için bizim vagonumuza geliyorlardı. Her yerleri kan içindeydi." diyen Gavin, bu sırada trenin istasyona yanaşarak durduğunu anlattı.

Gavin, vagona ilk gelen kişinin yere yığıldığını ancak istasyonda hemen ambulansa bindirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
