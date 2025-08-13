İngiltere'de Sıcak Hava Uyarısı: Turuncu Kodlu İkazlar Yayınlandı
LONDRA, 13 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ile Meteoroloji Kurumu, ülkenin büyük bölümünü bu hafta etkilemesi beklenen sıcak hava nedeniyle, turuncu kodlu sıcak hava uyarıları yayımladı. Uyarılar, İngiltere'nin beş bölgesinde salı gününden itibaren geçerli olacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel