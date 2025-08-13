İngiltere'de Sıcak Hava Uyarısı: Turuncu Kodlu İkazlar Yayınlandı

İngiltere'de Sıcak Hava Uyarısı: Turuncu Kodlu İkazlar Yayınlandı
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ve Meteoroloji Kurumu, bu hafta boyunca ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen sıcak hava nedeniyle turuncu kodlu sıcak hava uyarıları yayımladı. Uyarılar, salı gününden itibaren beş bölgede geçerli olacak.

