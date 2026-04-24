İngiltere'de "Müslüman zannederek" Sih bir kadına tecavüz eden adama ömür boyu hapis cezası

İngiltere'de Sih bir kadına, "Müslüman zannederek" tecavüz eden 32 yaşındaki John Ashby isimli saldırgan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

BBC'nin haberine göre, Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ve suçunu kabul eden Ashby, ömür boyu hapse mahkum edildi. Saldırganın en az 14 yıl hapis cezası çekecek.

Mahkemeyi yöneten yargıç, Ashby'yi "son derece iğrenç bir ırkçı ve İslam düşmanı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Ashby'nin nörolojik ve psikolojik bozukluklarının olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığı aktarıldı.

Karar sonrası açıklamada bulunan Sih Kadınlara Yardım Derneğinden Sukhvinder Kaur, kararın adalet açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu, ancak yaşanan başka cinsel saldırılar ile ilgili herhangi bir adım atılmamış olmasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

2025 yılının ekim ayında Walsall'daki evine giderken otobüsten indikten sonra takip edilen kadın, evinde Ashby'nin cinsel saldırısına uğramıştı.

Ashby ifadesinde, saldırıyı kadının "Müslüman olduğunu zannederek" yaptığını söylemiş, hırsızlık suçunu da kabul etmişti.