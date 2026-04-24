İngiltere'de "Müslüman zannederek" Sih bir kadına tecavüz eden adama ömür boyu hapis cezası

İngiltere'de Sih bir kadına, "Müslüman zannederek" tecavüz eden 32 yaşındaki John Ashby isimli saldırgan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

BBC'nin haberine göre, Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ve suçunu kabul eden Ashby, ömür boyu hapse mahkum edildi. Saldırganın en az 14 yıl hapis cezası çekecek.

Mahkemeyi yöneten yargıç, Ashby'yi "son derece iğrenç bir ırkçı ve İslam düşmanı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Ashby'nin nörolojik ve psikolojik bozukluklarının olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığı aktarıldı.

Karar sonrası açıklamada bulunan Sih Kadınlara Yardım Derneğinden Sukhvinder Kaur, kararın adalet açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu, ancak yaşanan başka cinsel saldırılar ile ilgili herhangi bir adım atılmamış olmasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

2025 yılının ekim ayında Walsall'daki evine giderken otobüsten indikten sonra takip edilen kadın, evinde Ashby'nin cinsel saldırısına uğramıştı.

Ashby ifadesinde, saldırıyı kadının "Müslüman olduğunu zannederek" yaptığını söylemiş, hırsızlık suçunu da kabul etmişti.

Kaynak: AA / Enes Taha Ersen
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı

Zabıtalar bebek beklerken, arabadan bambaşka bir şey çıktı
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı

Zabıtalar bebek beklerken, arabadan bambaşka bir şey çıktı
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın