İngiltere'de Liberal Demokratlar, Tony Blair'den Trump ile Görüşmeleri Hakkında Bilgi İstedi

İngiltere'de, Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze'de "savaş sonrası planlar" konusunda bilgi sunduğu iddia edilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelere ilişkin İngiltere parlamentosuna bilgi vermesini istedi.

Davey, Tony Blair ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın dün Beyaz Saray'da yapılan Gazze toplantısında "savaş sonrası planlar"a ilişkin brifing verdiği iddiasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İngiltere parlamentosunun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların lideri Davey, "Tony Blair, Gazze'deki insani krizle ilgili Trump yönetimi ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermek üzere parlamentoya gelmeli." ifadesini kullandı.

Davey, Trump'ın savaşı sona erdirmek için eşsiz güce sahip olduğunu belirterek, "Elimizdeki tüm bilgileri kullanarak onun doğru olanı yapmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tony Blair'ın, Trump'a Gazze'de "savaş sonrası planlar"a ilişkin bilgi sunduğu iddiası

Amerikan Axios haber platformunun iki yetkiliye dayandırdığı haberde, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in, dün Beyaz Saray'da yapılan Gazze toplantısında "savaş sonrası planlar"a ilişkin brifing verdiği öne sürülmüştü.

İki ismin, "Gazze'de savaştan sonraki süreçte bölgenin yeniden inşası ve siyasi durum" dahil birçok konu başlığında yetkililere bilgi verdiği iddia edilmişti.

Blair ile Kushner'in, toplantıda "Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir siyasi yönetim" konusunda olası senaryolarla ilgili hazırlıkları da paylaştığı öne sürülmüştü.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, toplantıya ilişkin, "Başkan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve bölgedeki herkes için barış ve refah istediğini açıkça belirtmiştir. Beyaz Saray'ın şu anda toplantı hakkında paylaşacak başka bir bilgisi yoktur." açıklamasını yapmıştı.