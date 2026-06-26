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İngiltere'de 200 hektarlık alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İngiltere'de 200 hektarlık alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde aşırı sıcakların etkisiyle çıkan orman yangını 200 hektarlık alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede kırmızı alarm verilmişti.

Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki ormanlık ve fundalık alanda 24 Haziran'da çıkan ve 200 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangının yaklaşık 200 hektarlık ormanlık ve fundalık alanı etkilediği belirtildi.

Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı

Derbyshire bölgesinde çıkan yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Yetkililer, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmalarını istemişti.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası sırasında meydana gelmişti.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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