İngiltere'de 3 çocuğun ölümüne neden olan Rudakubana, cezaevinde yeni suçlamalarla karşı karşıya

İngiltere'nin Southport kentinde 2024'te gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 3 çocuğu öldüren Axel Rudakubana'nın, cezaevi personeline saldırı ve silah bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Londra Metropolitan Polisi, geçen haftaya kadar kentin güneydoğusundaki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Rudakubana'nın burada geçen yıl işlediği 4 farklı suçtan dolayı hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Rudakubana'nın Belmarsh'ta 2025'in mayıs, haziran ve ekim aylarında 4 farklı suç işlediği kaydedildi.

Rudakubana'nın 6 Mayıs 2025'te acil müdahale personeline saldırdığı belirtilen açıklamada, 8 Mayıs 2025'te ise bir kişiye yönelik ağır yaralama teşebbüsünde bulunduğu kaydedildi.

Aynı yıl 26 Haziran'da üzerinde bir saldırı silahı ele geçirilen Rudakubana, 28 Ekim'de ise yine bir acil müdahale personeline saldırdı.

Polis, Rudakubana'nın bu 4 suç nedeniyle 11 Eylül'de videokonferans yöntemiyle Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

İngiltere medyası ise Rudakubana'nın Belmarsh'ta işlediği suçlardan birinin Mayıs 2025'te koğuşunda ısıttığı sıcak suyu bir gardiyanın üzerine dökmek olduğunu yazdı.

Southport saldırısı 10 gün süren aşırı sağcı sokak olaylarının başlamasına sebep oldu

Rudakubana, Temmuz 2024'te Southport kentindeki bir dans okulundaki etkinlikte bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı neticesinde 3 çocuk hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Yaşı o dönemde 18'in altında olduğu için ilk aşamada Rudakubana'nın kimliği gizli tutulmuş ancak bu durum saldırganın ülkeye 2023'te kaçak yollarla gelen bir düzensiz göçmen olduğu spekülasyonunun yayılmasına sebep olmuştu.

Bu bilginin yayılmasıyla İngiltere'de yaklaşık 10 gün süren aşırı sağcı sokak olayları başlamış, olaylarda çok sayıda göçmene, camiye, Müslümanlara ait ev, iş yeri ve araca saldırı düzenlenmişti.

Çok sayıda polisin yaralandığı olaylarda en küçüğü 12 yaşında olmak üzere yüzlerce aşırı sağcı gözaltına alınmıştı.

Polis daha sonra Rudakubana'nın 2006 yılında Galler'in başkenti Cardiff'te doğduğunu, ailesinin ise 2002 yılında Ruanda'dan Galler'e taşındığını açıklamıştı.

Rudakubana'nın şiddet eğiliminin okulda dikkat çekmesine rağmen sosyal hizmet görevlilerinin gerekli ilgiyi göstermediği ve kamu kurumlarının ihmallerinin önlenebilir bir saldırının gerçekleşmesine neden olduğu soruşturma raporunda yer almıştı.

Southport saldırganı Rudakubana, 23 Temmuz'da tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nden yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine transfer edilmişti.

Kaynak: AA