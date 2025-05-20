İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'deki İnsanlık Dramına İzin Veremeyiz

İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'deki İnsanlık Dramına İzin Veremeyiz
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, açlıktan ölüme izin vermeyeceklerini ve acil ateşkes çağrısı yaptıklarını açıkladı. Starmer, İsrail'in gerilimi artırmasından dehşet duyduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, " İsrail'in (Gazze'de) gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum." dedi.

Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında dün yapılan yeni anlaşmaya ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gazze'de masum çocukların tekrar bombalanarak acı çekmesinin son derece tahammül edilemez olduğunu belirten Starmer, Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi.

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın dün yaptığı ortak açıklamaya atıfta bulunan Starmer, " İsrail'in gerilimi tırmandırmasından dehşete düştüğümüzü kayda geçirmek istiyorum. Rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolu olarak ateşkes talebimizi yineliyoruz." dedi.

Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'ye sadece temel miktarda yardımın girişine izin vereceği açıklamasına ilişkin, bunun "tamamen ve son derece yetersiz" olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu savaş çok uzun sürdü. Gazze halkının açlıktan ölmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Starmer, Batı Şeria'daki duruma da dikkati çekerek, "Batı Şeria'daki yerleşimlere karşı olduğumuzu ve Gazze'ye yönelik insani yardımın büyük ölçüde arttırılması talebimizi yineliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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