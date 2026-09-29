İngiltere Başbakanı Burnham, Brexit'in göç kontrolünü zayıflattığını dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit'in) faydadan çok zarar getirdiğini ve göç üzerindeki kontrolü zayıflattığını belirtti.

Başbakan Burnham, lideri olduğu iktidardaki İşçi Partisinin, Liverpool şehrinde düzenlenen yıllık konferansında konuştu.

Burnham, Brexit'in İngiltere'ye kontrol sağlamadığını ve ülkesinin "göç üzerindeki kontrolünün bir kısmını kaybettiğini" söyledi.

İngiltere'nin, Avrupalı ortaklarıyla işbirliğini kaybettiğinde göç üzerindeki kontrolünün de zayıfladığına işaret eden Burnham, "Brexit'in faydadan çok zarar getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Burnham, yılın ilerleyen aylarında İngiltere-AB Zirvesi düzenleneceğini ve bu zirvede ele alınacak konulardan birinin, göç meselesinde en iyi şekilde nasıl işbirliği yapılacağı olacağını aktardı.

İngiltere Başbakanı, "Hala en büyük pazarımız olan bu ülkeyle uzun vadeli bir ilişki kurmaya karar verene kadar, İngiltere'ye ihtiyacımız olan net bir yol haritası sunmayacağız." ifadelerini kullandı.

Burnham, zirve sırasında, İngiltere'nin Avrupalı ortaklarıyla kuracağı uzun vadeli ilişki için farklı seçeneklerin neler olduğuna dair görüşlerini ortaya koyacağını da belirtti.

Başbakan Burnham, "Bu konuda farklı seçenekler var ve bunlardan birinde uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağım. Bu da bize, tutumumuz ve içinde yaşadığımız kıtanın geleceği konusunda netlik kazandıracaktır." dedi.

Kaynak: AA