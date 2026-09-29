Haberler

İngiltere Başbakanı Burnham, Brexit'in göç kontrolünü zayıflattığını dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit'in faydadan çok zarar getirdiğini ve göç kontrolünü zayıflattığını belirtti. Burnham, İşçi Partisinin Liverpool'daki konferansında, yılın ilerleyen aylarında yapılacak İngiltere-AB Zirvesi'nde göç işbirliğinin ele alınacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit'in) faydadan çok zarar getirdiğini ve göç üzerindeki kontrolü zayıflattığını belirtti.

Başbakan Burnham, lideri olduğu iktidardaki İşçi Partisinin, Liverpool şehrinde düzenlenen yıllık konferansında konuştu.

Burnham, Brexit'in İngiltere'ye kontrol sağlamadığını ve ülkesinin "göç üzerindeki kontrolünün bir kısmını kaybettiğini" söyledi.

İngiltere'nin, Avrupalı ortaklarıyla işbirliğini kaybettiğinde göç üzerindeki kontrolünün de zayıfladığına işaret eden Burnham, "Brexit'in faydadan çok zarar getirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Burnham, yılın ilerleyen aylarında İngiltere-AB Zirvesi düzenleneceğini ve bu zirvede ele alınacak konulardan birinin, göç meselesinde en iyi şekilde nasıl işbirliği yapılacağı olacağını aktardı.

İngiltere Başbakanı, "Hala en büyük pazarımız olan bu ülkeyle uzun vadeli bir ilişki kurmaya karar verene kadar, İngiltere'ye ihtiyacımız olan net bir yol haritası sunmayacağız." ifadelerini kullandı.

Burnham, zirve sırasında, İngiltere'nin Avrupalı ortaklarıyla kuracağı uzun vadeli ilişki için farklı seçeneklerin neler olduğuna dair görüşlerini ortaya koyacağını da belirtti.

Başbakan Burnham, "Bu konuda farklı seçenekler var ve bunlardan birinde uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağım. Bu da bize, tutumumuz ve içinde yaşadığımız kıtanın geleceği konusunda netlik kazandıracaktır." dedi.

Kaynak: AA
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük

Bir ilimiz kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük