İngiliz müzisyen Sting, Saraybosna'da konser verdi Güncel Haberler İngiliz müzisyen Sting, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi. İngiliz müzisyen Sting, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi. Başkentteki Zetra Spor Salonu'nda konser veren Sting, sahnede kaldığı 45 dakika boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sting, doğum günü olan 2 Ekim'de Saraybosna'da sevenleriyle buluşurken, Zetra'da yaklaşık 16 bin kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Müzikseverler, Sting'in tanınan şarkıları "Desert Rose", "Englishman in New York", "Fragile", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take" ve "Message In A Bottle"a eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Lejla Biogradlija Saraybosna Sting Güncel Haberler

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