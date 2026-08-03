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Massive Attack'a Singapur'da Filistin bayrağı yasağı

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İngiliz grup Massive Attack, Singapur'daki konserinde Filistin bayrağı açtıkları için iki üyesinin ülkeye girişi yasaklandı. Grup, Singapur makamlarının tutumundan şaşkınlık ve hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Singapur'daki konserinde Filistin bayrağı açmasının ardından iki üyesinin ülkeye girişi yasaklanan İngiliz müzik grubu Massive Attack, Singapur makamlarının tutumundan "şaşkınlık ve hayal kırıklığı" duyduklarını bildirdi.

Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Singapur'da verdikleri konserin ardından grup üyelerinin polis tarafından gözaltına alındığı, ayrı ayrı sorgulandığı, bazı üyelerin otel odalarının arandığı ve pasaportlarına geçici olarak el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, konser öncesinde ve sonunda salondaki çok sayıda kişinin kendiliğinden "Özgür Filistin" sloganları attığı kaydedilerek, seyircilerin bu durumun hükümetin sansür yasalarını ihlal edebileceğini bilmesine rağmen slogan atmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Grubun, "157 ülke tarafından tanınan egemen bir devletin bayrağını açmanın herhangi bir yasayı ihlal edeceğini düşünmediği" vurgulanan açıklamada, grup üyelerinin Singapur makamlarının bu tutumundan "şaşkınlık ve hayal kırıklığı" duyduğu aktarıldı.

Singapur'daki hayranlarının Filistin halkıyla dayanışma göstermeyi "ahlaki bir sorumluluk" olarak gördüğüne işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun eylemsizliğinin dünyanın birçok yerinde insanları kişisel risk almaya ittiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu olayın evrensel insan hakları ile ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu her yerde savunulmasının önemini hatırlattığının altı çizildi.

Singapur'da polis, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, konserinde Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülmüştü.

Singapur Polisi Sözcüsü, konserin ardından BBC'ye yaptığı açıklamada, grubun üyeleri Robert Del Naja ile Grant Marshall'a, yabancı bayrakların kamuya açık şekilde sergilenmesini kısıtlayan ve kamusal etkinliklerde siyasi ifadeleri düzenleyen iki yasa kapsamında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle "sert uyarılarda" bulunulduğunu belirtmişti.

Sözcü, grubun iki üyesinin ülkeye yeniden girişine izin verilmeyeceğini ve Singapur'da sahne almalarının yasaklandığını ifade etmişti.

Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izinsiz kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA
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