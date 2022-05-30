İngiliz Askeri Bandosu Cakarta'daki İslami Yatılı Okulu'nda konser verdi - Haberler

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İngiliz Askeri Bandosunun konseri

CAKARTA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. Yılını (Platinum Jubilee) kutlamak için Kraliyet Mühendisleri Ordusu'na ait İngiliz Nottinghamshire Bandosu'ndan 10 üye, 30 Mayıs 2022'de Endonezya'nın başkenti Jakarta kentindeki Darunnajah İslami Yatılı Okulu'nda konser verdi.

Bando gösterisine İngiltere'nin Endonezya ve Doğu Timor Büyükelçisi Owen Jenkins de katıldı.

Darunnajah İslami Yatılı Okulu, İngilizce öğretimini geliştirmek için İngiliz Büyükelçiliği ve British Council ile uzun bir çalışma geçmişine sahip. İngiltere Başbakanı Tony Blair, 2006 yılında Darunnajah İslami Yatılı Okulunu ziyaret etmişti.