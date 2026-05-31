Bursa'da bıçaklı 'yol verme' kavgası: 1'i polis 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ise arbedede yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37) ve Bulut D. (18) arasında 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüdü; taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25), elindeki bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve tarafları ayırmak üzere araya giren Ahmet G.'yi (49) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, arbedede trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emirhan G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliler Özbek B. ile kardeşi Tuncay B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
