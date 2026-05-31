Bursa'da trafikte sürücüler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, Emirhan G. (24), Ahmet G. (49), Bulut T. (18) ve Burak K. (37) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
