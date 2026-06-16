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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Lütfiye B. (71), bir süre haber alınamaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerinde kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmazken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Lütfiye B. (71), bir süre haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.

Hamidiye Mahallesi Adıyaman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan Lütfiye B.'den haber alamayan yakınları, saat 18.30 sıralarında eve gitti. Kapıyı açan olmayınca yanlarında bulunan yedek anahtarla daireye giren yakınları kadını yerde hareketsiz yatarken bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lütfiye B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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