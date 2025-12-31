İnegöl'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Beyza A. (27) yönetimindeki 16 AAS 751 plakalı otomobil, Mesudiye ile Alanyurt mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunda Yunus Emre T. (21) idaresindeki 16 YT 401 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yunus Emre T'nin kullandığı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel