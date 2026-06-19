Süs havuzuna düşen karganın kurtarılma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, belediye meydanındaki süs havuzuna düşen karga, çevreden bir kişi tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İnegöl ilçesi belediye meydanındaki süs havuzuna düşen karga, bir süre suda çırpındı ancak havuzdan kendi çabasıyla çıkamadı. Karganın süs havuzuna düştüğünü ve çıkamadığını gören çevredeki bir kişi, kargayı sudan çıkardı. O anlar, kent güvenlik kameralarına yansırken, karganın durumunun iyi olduğu belirtildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı