Otomobilinin sol ön kapısını açıp, ayağıyla tutarak trafikte ilerledi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, otomobilinin sol ön kapısını açıp ayağıyla tutarak trafikte ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilinin sol ön kapısını açıp, ayağıyla tutarak ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçe girişinde dün saat 20.00 sıralarında 16 DK 420 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, sol ön kapıyı açıp, ayağıyla tutarak trafikte ilerledi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan ve tepki alan görüntünün ardından polis ekipleri sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

