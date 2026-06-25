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İnegöl'de İnşaatta Çalışan Sıva Ustası Ağır Yaralandı

İnegöl'de İnşaatta Çalışan Sıva Ustası Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışan sıva ustası Nihat D., yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan usta hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan sıva ustası Nihat D. (42), yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta yapımı süren 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Dış cephede kurulu iskelede çalışan sıva ustası Nihat D., dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Nihat D., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nihat D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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