İnegöl'de Şarampole Devrilen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Şarampole Devrilen Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Havva G.'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sungurpaşa Mahallesi Soğukdere mevkisinde, Havva G. (38) idaresindeki 16 EF 682 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Havva G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Ekrem B. (51) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Havva G'nin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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