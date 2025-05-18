İnegöl'de Şakalaşma Sırasında Bıçakla Yaralama Olayı

İnegöl'de Şakalaşma Sırasında Bıçakla Yaralama Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dershane ortamında şakalaşırken 17 yaşındaki S.Y., elindeki bıçakla arkadaşı M.A.T.'yi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, S.Y. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.A.T.'yi (17), bıçakla yaralayan S.Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir dershanede meydana geldi. Ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.'yi bacağından yaraladı. Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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