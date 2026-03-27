Bursa'da girdiği araçlardan eşya çalan hırsız yakalandı: hırsızlık anları kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen Orhan O. isimli şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli Orhan O.(40), polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, hırsızlık anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 12 Mart tarihinde Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Baykut Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların kapılarını kontrol eden şüpheli Orhan O., kapısı açık olan bir aracı fark etti. Aracın kapısını açan şüpheli, araç içerisinde bulunan tablet ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Aynı şüpheli, bu kez Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde park halindeki bir kamyoneti hedef aldı. Camı kırarak araç içerisine ulaşan şüpheli Orhan O., bir süre sonra geri gelerek kapıyı açtı ve araçta bulunan 16 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

40 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini Orhan O. olarak tespit etti. Şüpheli, Turgutalp Mahallesi'nde bir başka araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
