Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhan T. (33) yönetimindeki 16 AUU 586 plakalı minibüs, sokak kesişiminde Esma E. (31) idaresindeki 26 ALZ 399 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca, minibüs ise savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Esma E. ve Ferhan T. ile minibüste bulunan Fariz K. (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı