İnegöl'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Mehmet G. ve yanında bulunan Havva G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Mehmet G. (47) yönetimindeki 16 KGM 47 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet G. ile yanındaki Havva G. (44) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel