İnegöl'de Orman Ürünleri Taşımacılığına Kontrol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman ürünleri taşıyan araçlarda eşzamanlı nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi. Usulsüzlük tespit edilen araçlara yasal işlem yapıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından orman ürünleri taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi.
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı önleme aramaları ile orman emvali taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolü gerçekleştirdi.
Bursa Orman Genel Müdürü Erdal Şahan, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ile birlikte ekiplerin mobil kontrol noktasını ziyaret ederek gerçekleştirilen önleme aramalarını inceledi.
Koruma ekipleri tarafından mobil kontrol noktalarında, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.
Usulsüzlük tespit edilen araç ve nakleden hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutularak adli makamlara sevk edildi.