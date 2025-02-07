Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

İnegöl'de Orman Ürünleri Taşımacılığına Kontrol

İnegöl'de Orman Ürünleri Taşımacılığına Kontrol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman ürünleri taşıyan araçlarda eşzamanlı nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi. Usulsüzlük tespit edilen araçlara yasal işlem yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından orman ürünleri taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolleri gerçekleştirdi.

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı önleme aramaları ile orman emvali taşıyan araçlarda, nakliye belgesi ve damga kontrolü gerçekleştirdi.

Bursa Orman Genel Müdürü Erdal Şahan, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ile birlikte ekiplerin mobil kontrol noktasını ziyaret ederek gerçekleştirilen önleme aramalarını inceledi.

Koruma ekipleri tarafından mobil kontrol noktalarında, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Usulsüzlük tespit edilen araç ve nakleden hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutularak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel
img

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi
img

MHP'yi ziyarete giden başkana soğuk duş! Kapıda kaldılar
img

Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.