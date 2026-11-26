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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştıkları Ömer D.'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan Doğan A. (20) ile arkadaşı Kenan A. (23) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Ömer D. ile Doğan A. ve arkadaşı Kenan A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer D., tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, özel araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçan Doğan A. ile Kenan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinde "Alacağımız vardı. Tartışma çıktı. Ateş ettik" dediği belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı