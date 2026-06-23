Haberler

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin otomobile yandan saplanması sonucu sürücü yaralandı. Kaza gece saatlerinde meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. (21) idaresindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada yola çıkan İsmail Ş. (51) yönetimindeki 16 F 5067 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobile yandan saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce savrulararak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Dünya Kupası maçına yıldırım engeli! İkinci yarı başlamadı

Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, maç başlamadı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin

Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor