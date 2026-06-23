Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. (21) idaresindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada yola çıkan İsmail Ş. (51) yönetimindeki 16 F 5067 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobile yandan saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce savrulararak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı