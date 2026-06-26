Rahatsızlanıp, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün aort damarı yırtıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde rahatsızlanan sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A.'nın (46) aort damarının yırtıldığı belirlendi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet A.'nın rahatsızlanması sonucu kontrolünü kaybettiği 16 CBM 815 plakalı motosiklet, park halinde 16 AJV 225 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet A.'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı