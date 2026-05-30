İnegöl'de motosikletiyle çarptığı çocuğu yaralayan sürücü darbedildi
Bursa İnegöl'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü darbetti. Yaralı çocuk ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.A. (16) yönetimindeki motosiklet, Fatih Mahallesi Temizel Sokak'ta 7 yaşındaki A.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.
Kazayı fark eden bazı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünü darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsü E.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
