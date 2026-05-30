Haberler

İnegöl'de motosikletiyle çarptığı çocuğu yaralayan sürücü darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İnegöl'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü darbetti. Yaralı çocuk ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çarparak bir çocuğu yaralayan motosikletli darbedildi.

E.A. (16) yönetimindeki motosiklet, Fatih Mahallesi Temizel Sokak'ta 7 yaşındaki A.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.

Kazayı fark eden bazı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünü darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsü E.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Mekandan kovulan Ozan Güven'e ünlü popçudan destek geldi
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü