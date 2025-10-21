İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.