Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki Zeynep Asya beyin kanaması geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu beyin kanaması geçiren 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç., hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Zeynep Asya Ç. (3), acil tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokak'ta meydana geldi. Osman Nuri S. (28) yönetimindeki 16 NTG 32 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Asya Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Zeynep Asya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Zeynep Asya Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ

Kızının yaralandığını öğrenerek hastaneye gelen anne Emine Ç. (30), acil servis önünde ellerini açıp dua etti. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Zeynep Asya, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan sürücü Osman Nuri S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

