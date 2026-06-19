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Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl'ün kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ömer O.'nun (33) kontrolünü yitirdiği 34 PM 8373 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürcü ve otomobilde yolcu konumundaki Nursel L. (22), İsmet Sercan A. (29) ve Ramazan K. (37), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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