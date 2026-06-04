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Çalışırken inşaatın 2'nci katındaki iskeleden düşüp yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın inşaatında alçıpan yaparken 2'nci kattaki iskeleden dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldırım B. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatta alçıpan yaparken 2'nci kattaki iskeleden düşen Yıldırım B. (36), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın inşaatında alçıpan yapan Yıldırım B., 2'nci kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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