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Bursa'da horoz dövüştürülen eve baskın; bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yapılan eve jandarma operasyon düzenledi. Bahis oynayan 50 kişiye toplam 650 bin TL idari para cezası kesilirken, 15 horoz koruma altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bahis oynadığı tespit edilen 50 kişiye toplamda 650 bin TL idari para cezası uygulanıp, haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen 15 horoz ise koruma altına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi. Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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